Ultime Notizie Roma del 13-03-2024 ore 17 | 10

(Di mercoledì 13 marzo 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano essere in apertura di giornale bladimir Putin e la minaccia di una guerra nucleare da un punto di vista tecnico militare la Russia è pronta se c’è un attacco allo stato la sovranità e Indipendenza parlando in un’intervista televisione di Stato Russia l’agenzia Ria novosti il capo del Cremlino ha detto di sperare che gli Stati Uniti e Vitino qualsiasi escalation che potrebbe innescare una guerra nucleare ma sottolineato che le forze russe sono pronte ad se abbia mai preso in considerazione l’uso di armi atomiche sul campo di battaglia in Ucraina Putin ha risposto che non ce n’è stato bisogno lo stesso punto in ha poi annunciato l’intenzione di schierare esercitarmi al confine con la Finlandia Dimmi dato la risposta del presidente della Lituania ...