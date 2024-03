Ultime Notizie Roma del 13-03-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024)dailynews radiogiornale mercoledì 13 marzo Buona giornata da Francesco Vitale in Russia sarebbe pronto a usare armi nucleari qualora la sua sovranità fossi minacciata e quanto avrebbe detto il presidente della Devil Put in un’intervista con i media statali arrusti e rimane in stato di combattimento ed è pronta una guerra nucleare ma ha precisato Putin e la situazione non sta ancora precipitando e rimaniamo all’estero dei camion degli ultimi unitari sono entrati da Israele direttamente a nord di Gazzada annunciarlo è stato l’esercito italiano indicando che si tratta di un progetto pilota per garantire la consegna di rifornimenti nell’aria ormai sull’orlo della carestia i camion dopo essere stati selezionati attentamente dagli Ieri sono entrati nel nord della striscia di Gaza attraverso il novantesimo cancello della barriera di sicurezza siamo convinti che possa e ...