UFFICIALE – La Lazio ha il suo nuovo allenatore | il comunicato

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, la società biancoceleste ha scelto ed ufficializzato il sostituto in panchina. Nella giornata di ieri sono arrivate le dimissioni di Maurizio Sarri, il quale non sentiva più la fiducia dei propri giocatori. La sconfitta nell’ultimo turno di Serie A contro l’Udinese, la quarta consecutiva, è stata decisiva per la scelta del tecnico toscano. Fin da subito sono partite le candidature per il prossimodella. Da una parte c’era l’ipotesi di un traghettatore fino al termine della stagione, come Tommaso Rocchi o Miroslav Klose, dall’altra l’ipotesi di uncon un contratto più lungo che avrebbe programmato anche la prossima stagione, come Igor Tudor. Nell’ultim’ora è arrivata la decisione della società, la quale ha ufficializzato il...