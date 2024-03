Ue | case green? A fiera Casaidea proposte per ambienti funzionali con innovazione e stile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Labitalia) - A2024,ridisegnano lo spazio per. Arredi poliper una casa ibrida da vivere in tutte le sue potenzialità: dal 16 al 24 marzo2024 porta in mostra alladi Roma le soluzioni di oltre 150 aziende con idee e tendenze per rinnovareinterni ed esterni della propria abitazione. La manifestazione, organizzata da Moa società cooperativa, giunge quest'anno alla sua 48a edizione ed è un appuntamento fieristico atteso dalle migliaia di visitatori che potranno scoprire in nove giorni anteprime e novità per l'abitare altamente qualificate e specializzate, soluzioni all'insegna diin un mix ...