Udienza Generale | 13 marzo Papa Francesco ci svela il segreto per crescere nella virtù

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Completato il ciclo di catechesi sui vizi, inizia oggi quelle sulle. Cosa è una? Come si diventa virtuosi?ci rivela l’essenziale. Il Santo Padre è ancora raffreddato, è visibilmente provato, viso pallido e voce fioca. Affida la lettura della catechesi a uno dei Monsignori presenti. L’uomo se guarda in sé stesso ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Papa Francesco si è recato all’ospedale Gemelli di Roma, in tarda mattinata, per una visita di controllo, al termine del l’udienza generale che si è svolta nell’Aula Paolo VI. Bergoglio è uscito in ... (tpi)

Un’ Udienza generale , quel la del mercoledì, che torna in Piazza San Pietro. Papa Francesco , nonostante sia ancora lievemente influenzato, non ha voluto rinunciare al suo settimanale incontro con i ... (lalucedimaria)

Il Papa: la guerra è una pazzia, ed è sempre una sconfitta: Roma, 13 mar. (askanews) – “Oggi mi hanno portato un rosario e un vangelo di un giovane soldato morto al fronte. Lui pregava con quello. Tanti giovani, tanti giovani vanno a morire. Preghiamo il Signo ...askanews

Papa Francesco, undici anni di pontificato: Ancora sono un po’ raffreddato, e per questo ho chiesto a monsignore di leggere la catechesi. Stiamo attenti, perché ci potrà fare tanto bene!”. Con queste parole il Papa ha introdotto la catechesi de ...toscanaoggi

Il Papa: "Ho il rosario di un giovane soldato morto. La guerra è una pazzia": "Per favore perseveriamo nella preghiera per quanti soffrono le terribili conseguenze della guerra". Papa Francesco legge l'appello in lingua italiana nell'Udienza Generale di oggi in Piazza San Pietr ...acistampa