Ucraina | accordo 27 Fondo 5mld per armi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 19.44 Fumata bianca al Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue (Coreper), sull'approvazione della Ukraine assistence facility (Uaf), per fornire aiuti militari urgenti a Kiev. La misura, che vale 5 mld di euro per il 2024, è frutto di un compromesso e prevede la possibilità di acquistare-e ottenere i rimborsi dalsul mercato internazionale qualora l' industria europea non sia in grado di evadere rapidamente gli ordini. L'Uaf rientra all'interno deleuropeo per la pace.