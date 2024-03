Ucraina-Russia | Putin apre a un negoziato ma avverte | “Pronti ad usare armi nucleari”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Mosca, 13 marzo 2024 – Vladimirsi dice “pronto per i negoziati” trama solo “sulla base delle realtà che si sono sviluppate, come si dice in questi casi, sul terreno, e non su desideri derivanti dall’uso di psicofarmaci”. In un’intervista a Ria Novosti e Rossiya 1 il presidente della Federazione russa afferma poi che “possibili negoziati non sono una pausa per il riarmo di Kiev, ma una conversazione seria con garanzie di sicurezza per Mosca”. Lapoi il leader del Cremlino, è pronta ase dovesse esserci una minaccia per l’esistenza dello Stato russo, ma non la auspica.assicura che “da un punto di vista tecnico-militare, siamo, naturalmente,”. “Le ...