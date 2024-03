Ucraina-Russia | Putin apre a un negoziato ma avverte | “Pronti a usare armi nucleari”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il leader del Cremlino: "No a una pausa per il riarmo di Kiev ma una conversazione seria con garanzie di sicurezza per Mosca". E sulle elezioni Usa dice: "Non interferiamo" Vladimirsi dice "pronto per i negoziati" trama solo "sulla base delle realtà che si sono sviluppate, come si dice