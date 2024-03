Ucraina Russia oggi | le notizie sulla guerra Putin minaccia | “Pronti a usare le armi nucleari”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Mosca, 13 marzo 2024 – Vladimire ladi unanucleare: “Da un punto di vista tecnico-militare, laè pronta se c'è un attacco allo Stato, alla sovranità o all'indipendenza russa”. Parlando in un'intervista alla televisione di Stato russa Rossiya 1 e all'agenzia Ria Novosti, il capo del Cremlino ha detto di sperare che gli Stati Uniti evitino qualsiasi escalation che potrebbe innescare unanucleare, ma ha sottolineato che le forze russe sono pronte. Alla domanda se abbia mai preso in considerazione l'uso diatomiche sul campo di battaglia inha risposto che non ce n'è stato bisogno. In this pool photograph distributed by's state agency Sputnik,n ...