Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Putin | «Pronti a inviare truppe al confine con la Finlandia» La Lituania lo accusa per il pestaggio del braccio destro di Navalny

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Leindi mercoledì 13 marzo, in diretta. Il presidente lituano: «Consideriamo l’invio di soldati in». Casa Bianca: nuovi aiuti militari a Kiev per 300 milioni.

Hemil Mangukiya ha lasciato la sua casa nel Gujarat, in India, per recarsi in Russia lo scorso dicembre con l?intenzione di cambiare vita, ma è finito per morire su un campo di battaglia... (ilmessaggero)

Ucraina, Putin: "Pronti a usare…": Il presidente della Russia Vladimir Putin ha detto che se le truppe americane arrivano in Ucraina la Russia le tratterà come interventiste. L’affermazione si trova in un’intervista concessa all’agenzi ...informazione

Un Putin quasi annoiato ricorda all'occidente che la Russia non può essere sconfitta: Putin ha anche ricordato che dal punto di vista tecnico-militare la Russia è sempre pronta per una guerra nucleare, pur ribadendo di non aver mai pensato di usare armi nucleari, anche tattiche, in ...fai.informazione

Guerra in Ucraina: Lituania valuta possibilità di inviare truppe: La Lituania sta valutando l’idea di inviare sul suolo ucraino truppe militari con gli altri Paesi europei.notizie