Ucraina | Putin | ' pronti per un negoziato sulla base della realtà sul terreno' **

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Mosca, 13 mar. (Adnkronos) - Vladimirsi dice "pronto per i negoziati" ma solo negoziati che si tengano "delleche si sono sviluppate, come si dice in questi casi, sul, e non su desideri derivanti dall'uso di psicofarmaci". In un'intervista a Ria Novosti e Rossiya 1 il presidenteFederazione russa ha poi affermato che "possibili negoziati non sono una pausa per il riarmo di Kiev, ma una conversazione seria con garanzie di sicurezza per Mosca".