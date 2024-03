Ucraina | accordo Ue su aiuti militari a Kiev | previsti 5 miliardi per 2024

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) –all', l'Unione europea trova un. I rappresentanti permanenti degli Stati membri hanno trovato nel Coreper un'intesa per riformare la European Peace Facility, lo strumento utilizzato finora per inviareall', per sostenerecon un budget da 5 mld di euro nel. Lo comunica la presidenza belga del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.