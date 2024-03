Ucciso a coltellate in via Milano Connazionali i presunti killer Tra loro parlavano in bresciano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sono ventenni, o poco più, operai o muratori. Non hanno conti di rilievo in sospeso con la giustizia, sono molto attivi sui social network e Tik Tok. Intercettati, si scopre che traparlano con la medesima disinvoltura la lingua del Paese d’origine e il dialetto, infarcendo le conversazioni di “pota“ e “gnaro“, il tipico intercalare. È l’identikit dei cinque indianiassassini di Ranjiit Singh, 51enne connazionale massacrato la sera della vigilia di Natale in un parcheggio pubblico di viaa Brescia, fermati nelle scorse ore dai carabinieri tra la Bassa Bresciana e il Cremonese, con l’ex datore di lavoro della vittima, un 48enne - sempre indiano - titolare di più imprese edili tra Leno e Bagnolo Mella. I militari del nucleo investigativo e del reparto operativo provinciale sono certi ...

