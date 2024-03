Uccisa dal marito a Barga | i funerali e l’ultimo saluto | “Non dobbiamo restare indifferenti”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Fornaci di(Lucca), 13 marzo 2024 – Chiesa di Cristo Redentore a Fornaci di, ore 15.30: hanno inizio le esequie di Maria Batista Ferreira, cinquantunenne vittima di femminicidio lo scorso 26 febbraio per mano di Vittorio Pescaglini, dal quale si stava separando. Semplice, composto, silenzioso,a Maria, celebrato dal parroco del paese, don Giovanni Cartoni. A parlare è stato il profondo dolore della figlia e delle più care amiche della donna, sedute insieme a lei durante tutta la cerimonia. La figlia, giunta dal Brasile nei giorni scorsi per partecipare alle esequie della mamma persa in circostanze tanto tragiche, ha accarezzato la bara coperta di rose bianche e rosa e ha rivolto a lei poche parole commosse poi, tra le lacrime, si è diretta nella panca a lei riservata inforcando ...

