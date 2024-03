Tuttosport – “Siamo delusi | abbiamo concesso troppo Su Osimhen era rigore”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 2024-03-13 01:33:24 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: Francesco Calzona ha commentato ai microfoni di Mediaset la sconfitta in Champions League per mano del Barcellona di Xavi. Il tecnico del Napoli ha dichiarato: “C’èone perchévenuti qui a cercare di vincere.partiti malissimo,perso tanti palloni etante ripartenze. L’andata è stata un’altra partita. Era difficile organizzare qualcosa, ero arrivato da poco. Qui invece l’preparata ma è stato difficile dopo il 2-0. Ogni volta che perdevamo palla eravamo larghi,nella prima parte ripartenze importanti”. Calzona ha poi aggiunto: “Ho sostituito Politano perché era stanco, in panchina ...

2023-12-30 22:31:02 Torino, l’ultimo titolo di TS: MILANO – Il Milan chiude il 2023 battendo in casa il Sassuolo 1-0 grazie al gol di Christian Pulisic. Una vittoria che consente ai rossoneri di ... (justcalcio)

Thiago Motta Milan, Capozucca elogia: «È un predestinato. Può allenare queste squadre senza problemi»: Thiago Motta Milan, Capozucca elogia: «È un predestinato. Può allenare queste squadre senza problemi». Le dichiarazioni sul tecnico A Tuttosport, Stefano Capozucca, attuale ds della Ternana, ha analiz ...calcioblog

Il Toro rigenera Zapata, torna nella nazionale colombiana: Buone notizie per Duvan Zapata, che a quasi 33 anni potrà essere convocato nuovamente dalla Colombia. Come dire che il Torino l'ha riportato in auge e adesso può nuovamente ...torinogranata

Tuttosport - Politano, ecco perchè ADL non ha concesso la sua intervista a Sky, il motivo: Tuttosport ha spiegato il motivo per il quale Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non ha concesso a Sky Sport di intervistare l'attaccante azzurro Matteo Politano: "Secondo quanto è emerso, ...napolimagazine