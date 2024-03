Tutta la storia di Antonella Viola e del marito che comprano casa per una famiglia | «E il sindacato si è preso il merito»

Buttati fuori dalla porta principale, i soldi pubblici europei per rifare gli stadi di Firenze e Venezia sono rientrati dalla finestra. Anche se ufficialmente non c'è stato alcun passo indietro di ... (panorama)

Due festini durati in tutto 22 ore. E 700 euro di crack consumati. Nell’inchiesta su madri e studentesse che si prostituivano per droga a Torino c’è anche questa vicenda, che ha per protagonista ... (open.online)

Ultimo aggiornamento il 9 Marzo 2024 by Redazione Al centro della serie TV turca Endless Love c’è la storia di Nihan e Kemal . Lo show andrà in onda da lunedì 11 marzo 2024 nel primo pomeriggio di ... (latuafonte)

Fondi della Regione per ’La città dei matti’: Il progetto ‘La città dei matti: verso il laboratorio sulla storia della psichiatria imolese’ piace anche a Bologna. E viene finanziato con fondi ad hoc. Il percorso partecipativo candidato dal Circon ...ilrestodelcarlino

Fedez, ritorno alle origini a 13 anni dal primo album con messaggio a Chiara Ferragni: «Ti vorrei dire che va tutto bene»: La storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni ai titoli di coda ... con la scritta: «Ti vorrei dire che va tutto bene». Fedez ha condiviso con i suoi follower un ricordo molto tenero dell'uscita del ...ilmattino

L’appello di don Dossetti: "Per San Pellegrino servono 300mila euro": Già raccolti 700 mila grazie alla diocesi e a donazioni di privati "In tempi in cui si distrugge tutto, è bello avere una sosta per i pellegrini".ilrestodelcarlino