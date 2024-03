(Di mercoledì 13 marzo 2024) Hemil Mangukiya ha lasciato la sua casa nel Gujarat, in India, per recarsi inlo scorso dicembre con l?intenzione di cambiare vita, ma è finito per morire su un campo di battaglia...

Turisti in vacanza in Russia costretti a combattere in Ucraina. «Ci hanno ingannato con dei documenti»: Hemil Mangukiya ha lasciato la sua casa nel Gujarat, in India, per recarsi in Russia lo scorso dicembre con l’intenzione di cambiare vita, ma è finito per morire su un campo di battaglia in Ucraina.ilmessaggero

Turista italiana scioccata: lo scontrino del caffè a Tirana un’assurdità!: L'esperienza di una donna in vacanza oltremare è stata spiazzante. La turista italiana ha visitato l'Albania trovando una sorpresa al bar.ricettasprint

Turismo nel Tigullio, la frenata dei b&b. Tengono hotel e case vacanza: A Santa Margherita le presenze degli italiani nell’ultimo anno sono diminuite del 12,88 per cento. A Rapallo e Lavagna buone performance. Werdin (Ugal ...ilsecoloxix