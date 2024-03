Trump è candidato Rep alla Casa Bianca

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 5.16 Donaldsi è assicurato matematicamente la nomination e sarà quindi ilrepubblicano che sfiderà il presidente Biden per la. Il tycoon aveva 1.075 delegati madopo il mini super Tuesday ha superato la fatidica soglia di 1.215. Ora lui e Biden sono 'presumptive nominee' in attesa della consacrazione ufficiale alle convention estive dei rispettivi partiti.

(Adnkronos) – Il Super Tuesday può risultare fondamentale per le primarie repubblicane e per la definizione del candidato alle elezioni presidenziali Usa 2024. Donald Trump , in netto vantaggio, può ... (periodicodaily)

Con la vittoria in 14 su 15 stati nelle primarie del Super Tuesday, Donald Trump ha chiuso la partita per la nomina repubblicana per la presidenza nel 2024. Poche ore dopo, l'unica sfidante ... (ilgiornaleditalia)

