Truffe | occhio ai falsi assicuratori che inviano un qr-code per il pagamento

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Firenze, 13 marzo 2024 - Un qr-in teoria abbinato alla targa della nostra auto, architettato però daoperatori assicurativi. Leormai hanno mille sembianze: sms, email, telefonate truffaldine. Adesso,anche ai qr-, strumenti digitali che di per sé facilitano le nostre complicate vite, ma che in certi casi possono portare a spiacevoli guai. La Polizia Postale mette in guardia i cittadini riguardo all’ultima idea scaturita dalle menti dei truffatori, ahinoi sempre più ingegnosi. La Polposta invita i cittadini a fare molta attenzione alle chiamate, ai messaggi o alle sponsorizzazioni sui social network doveoperatori assicurativi propongono polizze ad un prezzo molto vantaggioso. Il truffatore invia alla vittima un qr-associato ...

