Trovato l’accordo in Ue per gli aiuti militari all’Ucraina | 5 miliardi per il 2024 Borrell | “Sostegno finché sarà necessario”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) C’è l’intesa tra i rappresentanti permanenti dei 27 paesi Ue per riformare la European Peace Facility, lo strumento utilizzato finora per inviare, e sostenere Kiev con un budget da 5di euro nelraggiunto dal Coreper ribadisce che l’Unione resta determinata a fornire un“duraturo” e a far sì che il Paese disponga dei mezzi per “difendersi” dall’aggressione russa. “Ce l’abbiamo fatta – ha esultato l’Alto rappresentante per la Politica estera Ue, Josep-, il Coreper ha raggiunto un accordo sul Fondo di assistenza. Il Fondo ci consentirà di aumentare il nostromilitarecon altri 5 ...