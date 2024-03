Trovato il cadavere di una donna in un capannone con falegnameria | a dare l’allarme un collega

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sono in corso le indagini sul ritrovamento deldi unain uncon unaad Aprilia. Al'allarme un connazionale e. Disposta l'autopsia.

Il corpo senza vita di una signora di circa 70 anni, in uno stato avanzato di decomposizione, è stato trovato in un appartamento di Viale Virgilio a Foggia .Continua a leggere (fanpage)

Il cadavere di un uomo di 53 anni Trovato nella stanza di un agriturismo: indagano i carabinieri: Il corpo è stato scoperto nella notte nella stanza di un agriturismo ad Altavilla Silentina, nella provincia di Salerno: la vittima è un uomo di 53 anni ...fanpage

Il 75enne Enore Saccò Trovato morto carbonizzato, 4 arresti per omicidio: Svolta nell’omicidio di Enore Saccò, il 75enne il cui cadavere è stato Trovato carbonizzato il 16 febbraio scorso nella sua casa di Bressana Bottarone, in ...gazzettadelsud

Anziano Trovato carbonizzato in casa, fermati 4 uomini: dietro l'omicidio una questione di soldi: Per il caso dell’omicidio di Enore Saccò, sono stati fermati 4 uomini, di età comprese tra i 24 e i 39 anni. I 4 avrebbero ucciso l’uomo lo scorso 12 febbraio per questioni di soldi.globalist