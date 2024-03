Trotto show | ecco il Gp Etruria

Cowboys angered Micah Parsons by letting star free agent get away: The Dallas Cowboys were the only team in the NFL on the first day of free agency that didn't re-sign one of their own free agents or sign an external free agent. One of 32. Before the frenzy, Micah ...msn

L'EX - Trotta: "Il Napoli può giocarsi le sue carte contro la Juventus, Calzona sta facendo bene": Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante "Tutti al Var" su Sportitalia. Che inizio è stato quello di Calzona alla guida del Napoli“Da quando è ...napolimagazine

L'ANALISI - Trotta: "Napoli, con Osimhen in campo anche Kvara ne trae giovamento": Ivano Trotta, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "InterVallo Napoli" Ivano, finalmente un Napoli degno del Tricolore che porta sul petto. Un pensiero sulla partita di Regg ...napolimagazine