Trossard prima | Raya poi Arsenal avanti ai rigori con il Porto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’vince per 1-0 contro ilall’Emirates Stadium e passa il turno degli ottavi di finale di Champions League ai calci di rigore. Sfortunati ighesi di Sergio Conceicao. FINO ALL’ULTIMO – L’vince 1-0 contro ilall’Emirates Stadium ma non gli serve per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Ighesi passano grazie alla vittoria con il medesimo risultato ingallo e ai calci di rigore. Partita combattutissima e tirata, molto simile a quella di qualche settimana fa tra le due squadre. L’unica rete della serata è arrivata al minuto 41 da Leandro, l’ex esterno del Brighton di Roberto De Zerbi. I gunners ci provano nel secondo tempo, sono però poco precisi. Ai tempi supplementari i ritmi si ...