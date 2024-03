Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 13 marzo 2024)è attualmente in lavorazione a Vancouver, undal set ci fornisce un primo assaggio della starnel ruolo del protagonistail suo casco. Dopo anni di attesa,è finalmente entrato in produzione un mese fa. Ora undal set di Vancouver ci mostra il look del protagonistacasco d'ordinanza. Da quanto sappiamo finora, ininterpreta un "programma altamente sofisticato,, che viene inviato dal mondo digitale al mondo reale in una missione pericolosa, che segna il primo incontro dell'umanità con ...