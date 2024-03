Trino | l' unico comune ad autocandidarsi per il deposito delle scorie nucleari | si è ritirato

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si tratta diVercellese, in Piemonte, la cui giunta di destra si era offerta volontaria per realizzare l'impianto sul territorio comunale, escluso dalla lista dei siti idonei

Deposito rifiuti nucleari, Trino ritira la sua autocandidatura. Legambiente: grande e importante vittoria: Il 12 marzo, con una delibera, la giunta comunale di Trino Vercellese ha accettato di revocare la deliberazione n. 8 del 12 gennaio 2024 riguardante il Deposito nucleare: Trino ritira la sua autocandi ...greenreport

"Nucleare: la revoca dell'autocandidatura di Trino diche che la lotta paga": “La notizia – ha dichiarato il segretario piemontese del PRC-SE Alberto Deambrogio – è una di quelle forse inattese, ma inequivocabile: il comune di Trino ha deciso per la revoca della delibera di aut ...casalenews

L'EX - Krol: "Forza Napoli, unico amore": NAPOLI - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Ruud Krol, ex Napoli: “Ieri sera l’arbitro olandese non ha influenzato la partita, non è stato determinante, ha lasc ...napolimagazine