Treni regionali | che disastro La prova sul campo | “Sempre più ritardi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Firenze, 13 marzo 2024 – ”La situazione non è più accettabile, basta con i disagi sui. Sia attivato un tavolo nazionale". La polemica viene fuori dal gruppo Pd in Consiglio regionale che chiede di garantire ai pendolari l’affidabilità del servizio ai livelli previsti dal contratto, maggiore impegno e investimenti ditalia e Rfi, l’impegno del governo, azionista unico di Fs, per sostenere il trasporto regionale. E lo fa con unasul. Molti esponenti Dem hanno scelto, da diversi luoghi, di arrivare a Firenze in treno, per poi fare il punto della situazione. E le risposte non sono state buone. Il capogruppo Pd in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli protesta: "Diversi di noi prendono regolarmente il treno per arrivare a Firenze e conoscono bene le problematiche delle ...