Treni per Roma | la linea sarà interrotta per un mese | previsti bus sostitutivi La lista del convogli interessati per venerdì 15 marzo

Di seguito la comunicazione di treni taloa: La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un inconveniente tecnico alla linea causato da un movimento franoso. Ancora in corso ... (noinotizie)

Mattinata di disagi ieri per il traffico ferroviario e quello stradale tra Cittiglio e Laveno Mombello a causa di un incidente causato da un camion che ha urta to le sbarre del passaggio a livello, ... (ilgiorno)

Arezzo, 14 marzo 2024 – Delusione dei pendolari del Valdarno per la riunione di ieri in Regione con i vertici toscani di Trenitalia e Rfi, l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, i ... (lanazione)

Musica e street art si uniscono nel nuovo progetto di Jameson: L’arte si nasconde in ogni dove, spesso in luoghi impensabili, come stazioni dei Treni e sotterranei ... interno dell’orecchio era possibile comunicare con la portineria. Per questo suo particolare ...collater.al

Lavori di potenziamento in stazione: modifiche alle linee per Biella, Arona e Domodossola: Modifiche alla circolazione dei Treni regionali nelle giornate di domenica 17 e 24 marzo, 21 e 28 aprile per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Novara: un milione e 700 mila ...lavocedinovara

Caos Treni. Il Comitato Pendolari. “Quello di ieri incontro deludente”: Arezzo, 14 marzo 2024 – Ci va giù duro il portavoce del comitato pendolari Valdarno direttissima Maurizio Da Re dopo l'incontro che si è tenuto ieri a Firenze tra Regione Toscana, Rfi, Trenitalia e i ...lanazione