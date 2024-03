Treni | frana sulla linea Foggia-Caserta | ancora disagi per Frecciarossa e Intercity

(Di mercoledì 13 marzo 2024) A seguito del movimento franoso registrato ieri in Campania, che ha determinato la sospensione della circolazione, nel tratto fra Benevento e Ariano Irpino,talia...

E' chiusa la SR325 a seguito dello smottamento verificatosi nella serata di ieri, 1 marzo 2024, tra Cartaia e Camino nel comune di Vernio L'articolo Vaiano : resta chiusa per frana strada regionale ... (firenzepost)

Quattro treni di Italo (9928, 9952, 9915 e 9939) in corso di riprogrammazione ieri per oggi . Altri tredici sono di treni talia. —– Di seguito un comunicato diffuso da treni talia: La circolazione è ... (noinotizie)

Treni, frana sulla linea Foggia-Caserta: ancora disagi Frecciarossa e Intercity: A seguito del movimento franoso registrato ieri in Campania, che ha determinato la sospensione della circolazione sulla linea Foggia-Caserta, nel tratto fra Benevento e Ariano Irpino, ...quotidianodipuglia

frana tra Benevento e Ariano Irpino, circolazione ferroviaria ancora sospesa: modifiche e cancellazioni per 15 Treni: Permane la sospensione del transito per consentire l'intervento dei tecnici: ecco i convogli interessati, anche sulla tratta Bari-Roma, nella giornata di oggi, 13 marzo ...baritoday

frana sui binari, ancora stop ai Treni tra Foggia e Caserta: Italia spaccata in due. Ecco ritardi e cancellazioni: In corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del flusso. I Treni Alta Velocità e Intercity possono quindi registrare limitazioni di ...bari.repubblica