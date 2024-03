Treni cancellati e lavori sulla linea ferroviaria Adriatica | quando e cosa sapere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bologna, 13 marzo 2024 – Tra venerdì 15 e lunedì 18 marzo ci sarannodi manutenzioneBologna-Rimini, tra il 19 marzo e il 6 aprile inveceBologna-Ravenna. Per questo motivo ci saranno delle sospensioni deie della circolazione: soprattutto si prospetta una giornata nera per domenica 17. L’investimento complessivo di RFI per i due interventi è di circa 3 milioni e 200 mila euro.e sospensioneBologna-Rimini Isull’infrastrutturatra Bologna e Rimini verranno fatti nello specifico dalle 23.30 di venerdì 15 alle 3.30 di lunedì 18 marzo. I cantieri saranno operativi fra Cesena e Rimini. L’intervento della Rete ...