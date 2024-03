Tre Ori per la Boxing Improta alla Maratona Marziale 2024 WTKA

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Casaluce. Domenica 10 marzo, presso il Palabandinelli di Velletri, si è svolta la, con circa 500 atleti partecipanti, tra cui numerosi atleti azzurri. Laha aderito con due allievi che, attualmente, militano tra le fila della nazionale italiana di KickW.T.K.A., i quali hanno ottenuto i seguenti risultati: una medaglia d’oro per Alessandro Shurdak, già medaglia d’oro ai Mondiali2023; due medaglie d’oro in due discipline da combattimento diverse, per Davide De Rosa, medaglia d’argento ai Mondiali2023. “Anche questa trasferta ci ha dato soddisfazione,luce delle tre medaglie d’oro conquistate – commenta il Maestro-. Sono ...

