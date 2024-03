Tre morti sul lavoro in 24 ore | la strage senza fine nelle fabbriche La rabbia dei sindacati | “Finito il tempo del cordoglio | ora misure forti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’ultima vittima si chiamava Gianfranco Conte, aveva 37 anni e due figlie. È stato schiacciato da una bobina staccatasi da un carro ponte nello stabilimento della multinazionale Jindal Films a Brindisi. Poche ore prima era toccato a un operaio di 59 anni morire mentre lavorava in una falegnameria a Tiarno di Sopra, in Trentino: ucciso da un muletto. Solo martedì sera, un ragazzo di 26 anni di Volla, in provincia di Napoli, era morto schiacciato da un macchinario nello stabilimento della Laminazione Sottile a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Si chiamava Giuseppe Borrelli e lavorava da precario, riassunto poche settimane fa con un contratto in staff leasing nell’azienda che lavora alluminio. Nella prima mattina del 12 marzo, a perdere la vita era stato un operaio di 43 anni, di origine albanese, che è morto cadendo dal tetto di un capannone nel Bresciano dove, secondo una ...