Tre incidenti stradali in provincia | sei persone ferite

(Di mercoledì 13 marzo 2024) A Montevarchi, alle 17:12 di oggi, in via Marconi si è verificato un incidente stradale coinvolgendo tre veicoli. Secondo quanto riportato dal 118, tresono state coinvolte nell’incidente: due donne di 84 e 49 anni, e un uomo di 19. Tutti e tre sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso della Gruccia con le ambulanze della Misericordia di San Giovanni Valdarno e della Misericordia di Loro Ciuffenna. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica del Valdarno e la Polizia Municipale di Montevarchi. Un altro incidente si è verificato lungo la SP Lungo Arno di San Giovanni Valdarno alle 17:18, coinvolgendo due auto e due. Una donna di 53 anni e un uomo di 24 anni sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso della Gruccia con le ambulanze della Misericordia di Cavriglia e della Misericordia di Castelfranco. Sulla scena ...