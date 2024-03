Travolta in auto dal marito. A Torrette le salvano la gamba grazie a un trapianto di pelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Investita per errore dalmentre la suafaceva retromarcia, ancora in prognosi riservata la pensionata anconetana, ma intanto gli esperti della clinica di chirurgia plastica dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche sono riusciti a evitare l’amputazione di una. Il fato risale al pomeriggio del 1° marzo scorso alla Baraccola, una notizia drammatica quanto assurda. Il, un settantottenne, aveva travolto involontariamente la moglie, 75 anni, entrambi di Ancona, mentre faceva retromarcia in un parcheggio. Immediati i soccorsi da parte del 118. La poveretta è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale diin seguito alle gravissime lesioni riportate a livello dell’arto inferiore rimasto schiacciato sotto il veicolo: "Al suo arrivo presentava uno scuoiamento ...