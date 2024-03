Travolta da un’auto Non ce l’ha fatta la novantenne soccorsa Troppo gravi le ferite

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non cela donna di Arluno rimasta coinvolta in un grave incidente nel tardo pomeriggio di lunedì. Agnese Bettini di 90 anni è morta dopo essere stata trasferita all’ospedale di Legnano.leda lei riportate. La tragedia è avvenuta alle 16.30 di lunedì nella stessa Arluno. La pensionata si era recata probabilmente al centro commerciale Famila per fare la spesa. Si stava incamminando con le sue borse e stata attraversando la strada quando è stata investita da un autoarticolato. Il conducente di quest’ultimo mezzo era fermo sulla banchina in via Castiglioni ed è ripartito in direzione Vittuone. La donna è stata urtata riportandossime su varie parti del corpo. L’allarme è scattato immediatamente e ha portato sul posto un ...

