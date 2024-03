Trauma Center | la recensione | Bruce Willis in un action-thriller tra le corsie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ladi, film dove la protagonista viene braccata da due agenti corrotti in quanto testimone chiave di un brutale omicidio. Su Rai4 e RaiPlay. A San Juan, Puerto Rico, la bella e bionda Madison viene ferita quando resta casualmente coinvolta nel fuoco incrociato di due poliziotti corrotti, Pierce e Tull. La donna si risveglia in ospedale e, essendo testimone di un efferato delitto - un informatore è stato ucciso - è messa sotto la protezione del rispettato tenente di polizia Steve Wakes, che sta nel frattempo conducendo le indagini del caso. Come vi raccontiamo nelladi, per Madison la notte di degenza si trasforma in un vero e proprio incubo in quanto nella sua gamba ferita si trova ancora il proiettile …