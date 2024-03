Trasporti | Rixi | “Intermodalità chiave di volta”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Verona, 12 mar. (Adnkronos) – “L’è ladi: puntare sul Pnrr, come hanno fatto i precedenti governi, solo per la cura del ferro è un errore. Per arrivare a una riduzione efficiente delle emissioni del sistema, dovremo fare investimenti sulle strade e sulle autostrade, non solo sul ferro, perché quando in un anno si passa da 3 miliardi e mezzo di investimenti sulle ferrovie a 13 miliardi, si crea una bolla sul sistema delle commesse”. Lo ha detto Edoardo, vice ministro delle infrastrutture e dei, dal palco di LetExpo2024, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.“La grande massa industriale del mondo è ancora in Europa, ma ha poche materie prime, quindi ha bisogno di grandi catene ...