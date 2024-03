Trasporti | Musolino AdSP | Per innovare bisogna liberare le capacità delle imprese

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Verona, 13 mar. - (Adnkronos) - "Ritengo che nella battaglia sulla ricerca dell'innovazionele, più che di pompare soldo pubblico. Dobbiamo creare le condizioni per il loro sviluppo, quantomeno non dobbiamo essere degli elementi che creano difficoltà". Sono le parole di Pino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale -dal palco di LetExpo2024, la fiera deie della logistica sostenibili organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere, dove è stato presentato un nuovo studio commissionato da Amazon su "L'intermodalità marittima: il ruolo del comparto per l'economia italiana e gli effetti socio-economici e ambientali per le ...