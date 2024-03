Trasporti | Morelli | “Logistica di qualità obiettivo di LetExpo e del Governo”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Verona, 13 mar. – (Adnkronos) – “È necessario che l’opinione pubblica si renda conto di quanto laè fondamentale innanzitutto per calmierare i prezzi dei prodotti che troviamo sugli scaffali dei nostri mercati e supermercati. Unadiche guarda a una transizione equilibrata e di buon senso, è indubbiamente unsia di questa manifestazione così importante che delitaliano”. Sono le parole di Alessandro, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipe, intervistato da Adnkronos nell?ambito della manifestazione fieristica2024, la kermesse dedicata aie allasostenibili organizzata a Verona da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.Per ...

Verona, 13 mar. - (Adnkronos) - "È necessario che l'opinione pubblica si renda conto di quanto la logistica è fondamentale innanzitutto per calmierare i prezzi dei prodotti che troviamo sugli ... (liberoquotidiano)

Italia-Svizzera: Morelli (ANITA), su coordinamento politiche per mobilità merci si gioca il futuro dell’economia: (FERPRESS) – Roma, 13 MAR – Per il sistema logistico italiano il coordinamento delle politiche e degli investimenti che insistono sull’arco alpino rappresenta l’unica possibilità per garantire le ...ferpress

"Il futuro dei Trasporti passa da Milano": Come cambia la mobilità al giorno d'oggi Hanno provato a rispondere a questa domanda i protagonisti dell'evento «Dall'Europa a Milano: un viaggio nel Futuro», svoltosi ieri presso l'auditorium della ...ilgiornale

Trasporti, Milano-Serravalle lancia gli Asecap Days: MILANO (ITALPRESS) - Si è tenuto oggi l'incontro istituzionale "Dall'Europa a Milano: un viaggio nel futuro", organizzato da Milano Serravalle - Milano ...vocedimantova