Trapper morto in carcere Il padre | “Jordan non si è suicidato”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bernareggio (Monza), 13 marzo 2024 – “Le cose non sono andate così, ma sono troppo scosso in questo momento per parlare, sono davanti al mio avvocato". Non crede al suicidio e annuncia querela per questa morte indi Roberto Tinti, 55 anni, il papà di, il26enne di Bernareggio in arteJeffrey Baby trovato impiccato martedì alla 1.30 alle sbarre della sua cella nella casa circondariale di Pavia. Ieri il genitore, che ha cresciuto da solo il figlio dall’età di un anno e mezzo dopo che la mamma sinti se ne è andata, si è incontrato con il legale di, Federico Edoardo Pisani, e insieme hanno deciso di procedere con una denuncia contro ignoti. “Aveva progetti per il futuro, voleva fare delle pubblicazioni, aveva preso contatti con un ragazzo che fa musica – racconta ...

Il papà e l’avvocato di Jordan Tinti , 26 anni, il Trapper noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato impiccato ieri mattina in una cella del carcere pavese chiedono “ giustizia ” e voglio no “ sapere cosa è ... (ilgiorno)

Il papà e l’avvocato di Jordan Tinti , 26 anni, il trapper noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato impiccato ieri mattina in una cella del carcere pavese chiedono “ giustizia ” e voglio no “ sapere cosa è ... (ilgiorno)

Trapper morto in cella, il pm indaga e dispone l'autopsia: MILANO, 13 MAR - La Procura di Pavia disporrà l'autopsia nelle indagini aperte sulla morte di Jordan Tinti, il Trapper noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato impiccato ieri mattina in una cella del ...messaggeroveneto.gelocal

Trapper trovato morto in cella, indaga la procura: La Procura di Pavia disporrà l'autopsia nelle indagini aperte sulla morte di Jordan Tinti, il Trapper noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato impiccato ieri mattina in una cella del carcere pavese. Il ...rainews

Suicidio del Trapper Jordan Jeffrey Baby in carcere a Pavia, verifiche in corso del Garante dei detenuti: Il 27enne stava scontando una pena a 4 anni e 4 mesi per una rapina aggravata dall’odio razziale. Già in passato aveva tentato il suicidio, denunciando ...milano.repubblica