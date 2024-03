(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Il, al secolo El Marbouh El Mehdi è statoe portato inper scontare una condanna per reatiquando era ancora. La Squadra Antidella IV Sezione della Squadra Mobile ha eseguito ieri pomeriggio l'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale per i minorenni di Bologna venerdì scorso

AGI - Ancora nei guai il trapper Medy Cartier , 23 anni, al secolo El Marbouh El Mehdi, che questa volta è finito in carcere . La squadra mobile di Bologna ha eseguito l'ordine di esecuzione per la ... (agi)

Dopo essere stato ospite del podcast di Fedez e Mr Marra, il trapper Medy Cartier è stato arrestato e trasferito in carcere per finire di scontare una condanna (ilgiornale)

Fallito l'affidamento in prova ai servizi sociali, dovrà scontare 5 mesi e 20 giorni Il Trapper Medy Cartier , al secolo El Marbouh El Mehdi è stato arrestato e portato in carcere per scontare una ... (sbircialanotizia)

Trapper Medy Cartier finisce in carcere, arrestato per rapina e lesioni commessi da minorenne: Il Trapper Medy Cartier, al secolo El Marbouh El Mehdi è stato arrestato e portato in carcere per scontare una condanna per reati commessi quando era ancora minorenne.adnkronos

Muschio Selvaggio e poi l'arresto: di nuovo in carcere il Trapper Medy Cartier: Dopo essere stato ospite del podcast di Fedez e Mr Marra, il Trapper Medy Cartier è stato arrestato e trasferito in carcere per finire di scontare una condanna ...ilgiornale

Medy Cartier, il Trapper torna in carcere: revocato l'affidamento. Ieri l'intervista con Fedez in “Muschio Selvaggio”: Medy Cartier torna in carcere. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito l'ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del Trapper Medy ...leggo