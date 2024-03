Traffico Roma del 13-03-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione chiusa via Nomentana per la manifestazione degli agricoltori tra il Grande Raccordo Anulare e via Sora Lella congestionato ilsulla carreggiata esterna Grande Raccordo Anulare dallaFiumicino e Lanina rallentamenti e code anche in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la fa l’aria e proseguendo tra la Bufalotta era Prenestina incolonnamenti sulla tangenziale est perintenso dalla galleria Giovanni XXIII è la via Salaria in direzione San Giovanni su via delle Capannelle ilè rallentato per un incidente all’altezza di piazza Scilla un incidente anche in via Prenestina era ilin prossimità di via Samassi per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...