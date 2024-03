Traffico Roma del 13-03-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione è chiusa via Nomentana per la manifestazione degli agricoltori tra il Grande Raccordo Anulare e via Sora Lella congestionato ilsulla carreggiata esterna Grande Raccordo Anulare tra laFiumicino e Lanina stessa situazione sulla carreggiata interna dalla via Trionfale è la via Salaria incolonnamenti sulla tangenziale est perintenso dalla galleria Giovanni XXIII e la via Salaria in direzione San Giovanni corre sul viale del Muro Torto provincia dente avvenuto all’altezza di Corso d’Italia anche in via Portuense un incidente la causa delle cose all’altezza di via della Fanella intenso è allentato ilsulle consolari in uscita dalla capitale per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...