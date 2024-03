Traffico Roma del 13-03-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione coda di un km sulla A1 milano-napoli tra il bivio per la A24-l’aquila-teramo è quello per la diramazione diSud per un veicolo in fiamme in direzione Napoli riaperta alvia Due Ponti prima chiusa tra via Oriolono e via Flaminia per uno smottamento sempre chiusa via Flaminia tra via Frassineto è la stazione della celsa in direzione centro città con ilsulla carreggiata esterna del raccordo anulare dallaFiumicino e Lanina se sta situazione sulla carreggiata interna tra la via Trionfale è la via Salaria code sul viale del Muro Torto per un incidente avvenuto all’altezza di Corso d’Italia anche in via Portuense è un incidente la causa delle code all’altezza di via ...