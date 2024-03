Traffico Roma del 13-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità un incidente via Due Ponti 3 a via Oriolono e via Flaminia in direzione via Flaminia per uno smottamento rimane chiusa alvia Flaminia da via Frassineto è la stazione della celsa in direzione centro città proseguono i lavori sulla sede tranviaria di Ponte Matteotti chiusa la corsia dei tram verso Lungotevere delle Navi mi ricordo che dalle 21 di questa sera alle 5:30 e domani mattina e ponte tra interamente chiuso tutti i simboli nelle due direzioni In collaborazione con Luce Verde infomobilità