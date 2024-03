Traffico Roma del 13-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità avanza il cantiere per la sostituzione dei Binari tranviari tra via dei Reti e Scalo San Lorenzo è prevista da domani e non più oggi la chiusura anche alprivato di via dei Reti è già in atto intanto La deviazione della linea 19 bus per quel che riguarda i collegamenti tranviari due resta sul bus navetta lungo tutto il percorso e ci sono le navette anche sulle linee 319 tra Porta Maggiore Valle Giulia è tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento le altre notizie domenica torna l’appuntamento con la maratona dipartenze e arrivo saranno in via dei Fori Imperiali per un percorso di 42 km che centro si svolgerà tra Sanpaolo piramide Lungotevere Prati è San Pietro ...