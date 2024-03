Traffico Roma del 13-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità al Flaminio per interventi di potatura fino alle ore 17:30 divieto di transito su Viale Tiziano tra via rabirio è largo Ignazio jacometti non si escludono disagi alconfermata su via Flaminia per dissesto della sede stradale la chiusura della corsia da via Frassineto a via Silvio testa verso il senso unico Dunque per i veicoli provenienti dal raccordo anulare proseguono anche lavori sulla sede tranviaria di Ponte Matteotti con chiusura della corsia riservata e trame in direzione del Lungotevere delle Navi e deviazioni per 10 linee bus anche questa notte dalle ore 21 alle 5:30 il ponte sarà interamente chiuso a tutti i veicoli nelle due direzioni lavori notturni questa sera anche sulla circonvallazione Nomentana si tratta della chiusura della complanare ...