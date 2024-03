Traffico Roma del 13-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diservizi per la mobilità nuova fase dei lavori di rinnovo dei Binari tranviari tra via dei Reti Scalo San Lorenzo con la chiusura alda oggi di via dei Reti Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate le linee 19 bus e di notte m3s per le linee tram invece la due continua a viaggiare con navette lungo tutto il percorso la 3 su trama Trastevere Porta Maggiore Su busta tra Porta Maggiore Valle Giulia alla linea 19 infine Esso Tramatza 100celle Porta Maggiore e su navette bussa tra Frattamaggiore e Piazza Risorgimento In collaborazione con Luce Verde infomobilità