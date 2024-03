Traffico Roma del 13-03-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità attenzione per un incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare incolonnamenti tra le uscite casi linea piatte sta situazione su via Pontina per un tamponamento tra più vetture 4 km di coda tra Strampelli e Castelno in direzione dioccupata la corsia di sorpasso fino alle ore 12:30 per un udienza del Santo Padre in programma alle ore 9 possibili rallentamenti in tutta l’area di agente piazza San Pietro dalle ore 10 alle 15:30 prevista una manifestazione in piazza del Campidoglio possibili rallentamenti anche sulle vie limitrofe per un evento che si terrà alle ore 10 circa presso il complesso monumentale del Santo Spirito in Sassia modifiche alla circolazione sosta già attive oltre che sul lungotevere in Sassia anche sul ...