Traffico di rifiuti a Napoli | l’immondizia stoccata e bruciata nel campo rom di Scampia | 4 arresti

Gravissime omissioni da parte di chi avrebbe dovuto esercitare la propria azione di controllo. Inadempienze che hanno agevolato una trama internazionale messa in piedi da imprenditori senza ... (ilmattino)

Roghi nel campo rom di Scampia per smaltire rifiuti: arrestati 4 nomadi: in quanto ritenuti gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere finalizzata al Traffico illecito di rifiuti e alla combustione illecita di rifiuti, nonché di furto pluriaggravato.ilmattino

Tor: WebTunnel imitano Traffico HTTPS per eludere la censura: I bridge WebTunnel di Tor permettono di nascondere le connessioni, in modo che queste si confondano con il Traffico crittografato HTTPS.html

Traffico illecito di rifiuti e roghi tossici nel campo rom di Scampia: 4 nomadi arrestati: Negli anni tra il 2017 e il 2022 nel campo rom sito in via Cupa Perillo – quartiere Scampia – sono stati registrati numerosi incendi dolosi di cumuli di rifiuti la cui quantità era certamente non ...ilmeridianonews