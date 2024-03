Toscana Tour si prepara per il bis a San Zeno Saranno quasi 700 i cavalli | via da domani

(Di mercoledì 13 marzo 2024) di Sonia Fardelli Al viale prime gare delle seconda settimana del. E i numeri si fanno più importanti:700al via, cavalieri in arrivo da 30 nazioni e ostacoli che si alzano ancora con lo Csi a tre stelle. Il Gran Premio di domenica vedrà cavalieri e amazzoni sfidarsi su ostacoli di 1,50 metri. Uno spettacolo nello spettacolo che richiamerà come sempre il pubblico delle grandi occasioni, con un giro di persone che si aggira ogni settimana, tra cavalieri, addetti ai lavori e pubblico, sulle 4mila persone. Molti anche i big dell’equitazione nella seconda settimana. A cominciare dall’amazzone tedesca Jorne Sprehe che in sella a Toys si è aggiudicata il Gran premio di domenica. Ci sarà il cavaliere italiano Natale Chiaudiani anche lui vittorioso la scorsa settimana in ...

Dieci luoghi d’Italia imperdibili da visitare almeno una volta nella vita: Tour dei borghi di Toscana La Toscana è disseminata di antichi borghi medievali ricchi di storia, arte e buon vino. Un Tour senza fretta tra le bellezze toscane permette di scoprire posti come San ...meteogiornale

Leah Kate in concerto - The Super Over Tour: Lunedì 6 maggio 2024 alle ore 21.00 alla Santeria Toscana 31 di Milano (viale Toscana 3) arriva in concerto Leah Kate, che presenta dal vivo gli inni pop/rock contenuti nel suo album Super Over. Le ...mentelocale

Umberto Maria Giardini in concerto - Antimondo Tour 2024: Giovedì 28 marzo 2024 alle ore 21.00 alla Santeria Toscana 31 di Milano (viale Toscana 3) arriva in concerto Umberto Maria Giardini (ex Moltheni), che presenta dal vivo il suo nuovo album Mondo e ...mentelocale